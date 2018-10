BNP Paribas sluit nog meer kantoren

Bij BNP Paribas Fortis verdwijnen in de loop van 2019 opnieuw kantoren. Dat is donderdag bevestigd op een ondernemingsraad. Er worden 32 kantoren gesloten, en 18 verzelfstandigd. Dat is vernomen van de christelijke vakbond. Er verdwijnen geen banen.

Volgens de bank zijn de sluitingen een logische gang van zaken. Door de verdere digitalisering heeft de bank gemerkt dat er zeven procent minder bankbezoeken werden gemaakt en dat de verrichtingen via de mobiele applicatie met 28 procent stegen.

LBC-secretaris Luc Broos zegt niet verrast te zijn door het cijfer. "Het gaat om een jaarlijkse oefening door de bank. Het aantal bezoekers aan fysieke kantoren neemt af", aldus de vakbondsman. Belangrijk voor de vakbond is dat er geen banen verdwijnen. "De mensen kunnen aan de slag in andere kantoren."

Dit jaar verdwenen er ook al 69 kantoren van de bank in ons land. Eind dit jaar zal de bank nog 620 bankkantoren hebben in ons land.