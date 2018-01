Blue Monday: vanwaar komt dat eigenlijk?

Vandaag is het Blue Monday, beter bekend als de meest deprimerende dag van het jaar. Volgens een Britse wetenschapper zou de derde maandag van januari namelijk dé dag zijn waarop de meeste mensen zich neerslachtig of triest voelen. Klinkklare onzin, zeggen anderen.

Het was de Britse psycholoog Cliff Arnall die de term ‘Blue Monday’ lanceerde. Hij bedacht naar eigen zeggen een wetenschappelijke formule waaruit zou blijken dat de derde maandag van januari voor veel mensen de meest deprimerende dag van het jaar zou zijn.

De redenen volgens Arnall? De feestdagen zijn achter de rug, het zijn sombere dagen, de goede voornemens zijn mislukt, de vakanties lijken ver weg, het is de eerste dag van de werkweek,… Op het onderzoek van de psycholoog kwam veel kritiek, omdat hij het onderzoek zou hebben uitgevoerd voor een Britse touroperator die meer vakanties wilde verkopen.

Psychische gezondheid

Hoewel het fenomeen op zich fel bekritiseerd is, wordt er toch ieder jaar over gesproken, zeker om de toenemende depressies in ons land onder de aandacht te brengen. Volgens cijfers van Geestelijk Gezond Vlaanderen zou één op de vier mensen vroeg of laat af te rekenen krijgen met min of meer ernstige psychische problemen.

Dagen zonder klagen

Net vandaag begint ook de actie ’30 dagen zonder klagen’, een actie die werd gelanceerd met behulp van de Vlaamse overheid. Deelnemen aan de campagne kan door de Facebookpagina '30 Dagen zonder Klagen' te liken. Leden van de groep zullen tot en met 14 februari elke dag een bericht te zien krijgen, met een opdracht.