De gemeente Knokke-Heist wil een halt toeroepen aan “ongemanierde toeristen” die de badplaats bezoeken tijdens de zomermaanden. De gemeente werkt aan een kwaliteitsplan dat de uitstraling van de stad moet garanderen. Daarbij kunnen toeristen die in bloot bovenlijf of bikini door de winkelstraten lopen of een maaltijd nuttigen op de grond een boete krijgen tot 250 euro.