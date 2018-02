Blokstaart bij paard nu overal verboden

In Vlaanderen mogen geen geblokstaarte paarden meer deelnemen aan tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden. Het decreet tegen die 'Vlaamse traditie' is vandaag unaniem goedgekeurd in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement.

Op die manier wil Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) een einde maken aan het massale omzeilen van het wettelijke verbod op het blokstaarten van paarden. Want paardenfokkers die hun trekpaarden 'couperen' of blokstaarten is een hardnekkige traditie in Vlaanderen.

Bij blokstaarten wordt de staart van het dier operatief verwijderd. De amputatie gaat dwars doorheen de wervels en zenuwen van het dier en kan voor het dier na de ingreep nog pijnlijke gevolgen hebben. Daarom is het blokstaarten ook al bij wet verboden sinds 2001. Maar dat verbod wordt volgens minister Weyts "massaal omzeild".

Uitzondering met medisch attest

"Men kan een uitzondering krijgen op basis van een medisch attest. Maar die uitzondering is de regel geworden. Door het gebruik van dat achterpoortje blijft de wet op dit moment dode letter", aldus Weyts. Met een nieuw decreet wil hij een einde maken aan die praktijk.

Weyts gebruikt daarbij een omwegje. Zo wil hij alle dieren met een diergeneeskundig attest gewoon verbieden deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden. "De bedoeling is dat geblokstaarte paarden op die manier geleidelijk aan zullen verdwijnen uit de voor fokkers en eigenaars belangrijke tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden", klinkt het.