Bloedspoor zorgt voor ongerustheid over wolvenkoppel Naya en August

Er heerst ongerustheid over wolvenkoppel Naya en August nadat in hun leefgebied een bloedspoor is aangetroffen. DNA-onderzoek moet aantonen of het bloed van een van de dieren afkomstig is.

Het bloedspoor werd gevonden in de sneeuw in het Limburgse heide- en bosgebied nabij Leopoldsburg, waar Naya en August zich gesetteld hebben. Als beide dieren vruchtbaar zijn, is de kans groot dat ze dit voorjaar kleintjes krijgen. Mocht een van de dieren iets overkomen zijn, slinkt die kans, en zou de ontgoocheling groot zijn.

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Inbo) onderzoekt of het bloed aan een van de wolven kan gelinkt worden. De kans bestaat ook dat het afkomstig is van een mens of prooidier. Zolang de resultaten van het onderzoek niet bekend zijn, wil woordvoerder Koen Van Muylem niet speculeren over de herkomst, schrijft De Standaard.

Sinds wolvin Naya geen zender meer draagt is het veel moeilijker om de gang en wandel van het dier te volgen. Beelden van wildcamera’s die in het gebied hangen, zullen bij uitzondering dit weekend bekeken worden. Normaal zou dat volgende week pas gebeuren.

Volgens Jan Loos van Landschap vzw kwam er afgelopen nacht nog een melding binnen over een wolf in het gebied, maar werd daarbij geen informatie gegeven over een mogelijk letsel.