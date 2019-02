Bloedspoor is niet van wolvin Naya

Het bloedspoor dat bijna 3 weken geleden werd aangetroffen in de heide nabij Leopoldsburg, is niet van een wolf, maar van een everzwijn. Dat blijkt uit analyses van het bloed.

Eerder was er ongerustheid ontstaan over het bloedspoor en werd gevreesd dat één van de wolven die sedert geruime tijd op het militaire domein van Leopoldsburg verblijven, gewond was geraakt. "Onze medewerkers namen monsters van het bloed", zegt Koen Van Muylem van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. "De monsters werden geanalyseerd in ons tijdelijke genetisch laboratorium in Melle. Uit de analyses blijkt dat het niet over wolvenbloed gaat, maar over bloed van een everzwijn.

Het everzwijn heeft het niet gehaald

" Wellicht, zo denkt Van Muylem, viel het everzwijn ten prooi aan de wolven. Al is ook dat niet zeker. Er werd verder geen genetisch materiaal van een wolf aangetroffen in het bloed, wat onomstotelijk zou hebben bewezen dat het everzwijn is gedood door een wolf.