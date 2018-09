In het Europees parlement is vanochtend Dinky op bezoek geweest, het eerste blindengeleidepaardje van Europa. Hij krijgt er samen met zijn baasje Monique Van den Abbeel een rondleiding. Het is het eerste dier ooit dat het Europees Parlement binnen mag. Monique, haar trainer en Europarlementslid Hilde Vautmans willen zo aandacht vragen voor mensen met een visuele beperking en hun assistentiedieren.

