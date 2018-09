Blankenberge in de ban van 'wildkakker'

In Blankenberge heeft een man deze week tot twee keer toe in het openbaar ‘zijn gevoeg’ gedaan. De politie is op de hoogte van de ‘wildkakker’ en gaf hem tot tweemaal toe een GAS-boete.

De man deed twee keer zijn behoefte in het straatbeeld en ontlokte zo heel wat protest en ongenoegen. Hij deed dat deze week op het Casinoplein en op het pas gerenoveerde Leopold III-plein. De politie zag de filmpjes en foto’s circuleren op het internet en ondernam ondertussen actie.

De man is opvallend genoeg geen dakloze en heeft een verblijfsadres in de stad. Waarom hij dan juist in het openbaar zijn gevoeg doet, is niet meteen duidelijk.