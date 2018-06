Blaasmarathon: minder dronken bestuurders

Vorige vrijdag om 18 uur startte het ‘Weekend Zonder Alcohol Achter Het Stuur’. Gedurende zestig uur werd door de Federale Wegpolitie en 139 lokale politiezones extra veel gecontroleerd op het gebruik van alcohol en drugs achter het stuur. De resultaten tonen een positieve evolutie: 2,24 procent van de gecontroleerde bestuurders was positief, dat is 0,53 procent minder dan bij dezelfde actie vorig jaar.

Afgelopen weekend werden 32.299 bestuurders gecontroleerd. 2,24 procent van hen blies positief, bij 161 onder hen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. Vorig jaar werd 2,77 procent van de bestuurders bij dezelfde actie nog positief bevonden.

Te tolerante bestuurders

Ondanks deze positieve tendens blijkt uit de ongevallenstatistieken dat bepaalde bestuurders nog te tolerant zijn ten opzichte van alcohol achter het stuur. In 2017 speelde alcohol een rol bij 4.209 verkeersongevallen. In elf procent van de gevallen ging het om ongevallen met gewonden of doden, zo weet verkeersinsitituut Vias.

Gedrag veranderen

Het doel van deze aangekondigde actie was de weggebruikers aan te moedigen hun gedrag te veranderen en oplossingen te vinden om niet meer achter het stuur te kruipen na het gebruik van alcohol of andere middelen.

“De bestuurders moeten zich ervan bewust zijn dat er wezenlijke alternatieven bestaan en de reflex hebben er gebruik van te maken. Iedereen heeft baat bij een mentaliteitswijziging", laat de Federale Politie weten in een persbericht.

Lees ook: Weekend zonder alcohol achter het stuur van start