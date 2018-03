Björk deze zomer naar Gent Jazz

De Ijslandse Björk zal op woensdag 11 juli te horen zijn op het Sint-Pietersplein tijdens Gent Jazz Festival. De zangeres van het bekende ‘Oh So Quiet’ bevestigt daarmee een exclusief Beneluxconcert en haar eerste optreden in België na zes jaar.

Gent Jazz wist de afgelopen jaren al enkele grote namen te strikken en dat is dit jaar niet minder waar. De organisatie mag popfee Björk aan haar affiche toevoegen, de voormalige leadzangeres van de alternatieve rockband The Sugarcubes. De zangeres komt voor het eerst in zes jaar opnieuw naar ons land en verrast het publiek hoogstwaarschijnlijk onder meer met nummers uit haar jongste plaat 'Utopia'.

Tickets voor Björk zijn beschikbaar vanaf vrijdag 9 maart om 11u en kosten 74 (standaard) of 92 euro (golden circle).