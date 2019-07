Bizarre mededeling: Brussels Airport verheugt zich op komst van (verboden) Boeing 737 MAX

Een bizarre mededeling op de website van Brussels Airport. In het milieurapport dat ze deze week op haar website publiceerde, verheugde de luchthaven zich immers op de komst van vier Boeings 737 MAX. Dat type vliegtuig is inmiddels in een groot aantal landen verboden, ook in België. Het bericht is intussen verwijderd.

Dat het vliegtuig in ons land verboden is, is het gevolg van twee vliegtuigrampen, in oktober en maart, waarbij tezamen 346 dodelijke slachtoffers vielen.

Toch stond er dit op de website van Brussels Airport: “Goed nieuws voor de luchthaven, de plaatselijke bewoners en het milieu: TUI Fly breidt haar vloot uit met drie vliegtuigen van het type Boeing 737 MAX. Dankzij de nieuwe motor en het extreem aerodynamische ontwerp stoot het laatste model van de Amerikaanse vliegtuigbouwer 14 procent minder CO2 uit en maakt het 40 procent minder lawaai.”

Toen het Franstalige tijdschrift Le Vif/L’Express Brussels Airport om een reactie vroeg, antwoordde de woordvoerder dat de informatie en de tekst al van voor de vliegtuigrampen dateerde, ook al draagt het milieurapport zelf geen datum. “We laten dit ofwel op de site staan, voorzien van de datum, ofwel verwijderen we het.”

Op vrijdagavond was de desbetreffende passage verwijderd uit het rapport.