Bitcoin verliest steeds meer waarde

De bitcoin verliest steeds meer aan waarde. De virtuele munt noteerde vanochtend 8.633 dollar. Dat is nog maar de helft van de waarde in december. Toen was de bitcoin nog meer dan 19.000 dollar waard.

Tot december ging de waarde van de bitcoin razendsnel de hoogte in. Op korte tijd passeerde de virtuele munt de grens van 10.000, 15.000 en 20.000 dollar. Daarna ging het bergaf voor de virtuele munt. Halverwege januari stond de koers nog op 11.000 dollar.

Volgens experts zijn beperkingen door beurzen en overheden de boosdoener voor de dalende waarde. Ze proberen namelijk zoveel mogelijk te voorkomen dat de munten als alternatief gebruikt worden voor het bankensysteem.

Fraude

Daar kwam gisteren ook nog de vrees voor fraude bij. De econoom Ewald Nowotny, bestuurslid van de Europese Centrale bank, verklaarde dat bitcoins geschikt zijn voor witwaspraktijken. “Bitcoins zijn niet transparant ontworpen”, zei hij.

Heel wat Aziatische landen hebben de bitcoin intussen aan banden gelegd. India voerde gisteren nog een totaalverbod in op de virtuele munt omdat de regering ze als illegaal beschouwt. Ook China, Zuid-Korea en de Filippijnen kwamen al in actie tegen de bitcoin.

Gedreven kopers

Het is nu de vraag in hoeverre de prijzen van de munten zullen vervallen. De terugval van de bitcoin krijgt dan wel grote aandacht, maar een kern van gedreven kopers en verkopers zien de cryptomunten als een goed alternatief voor het bankensysteem. Zij zullen niet snel overstappen.