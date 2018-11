Binnenschip dat zonk in Albertkanaal is volledig geborgen

Het binnenschip dat twee weken geleden zonk in het Albertkanaal in Herentals, is intussen volledig uit het kanaal gehesen. Dat had afgelopen weekend al moeten gebeuren, maar de berging draaide moeilijker uit dan verwacht.

Bergers kregen de kabels om de berging af te werken niet onder de kiel door. Twee pontons en een hijskraan hebben het schip vandaag dan toch naar een kaaimuur gesleept. Daar ligt het nu aangemeerd, drijvend op luchtbanden. De eigenaar moet nu beslissen wat hij met het wrak gaat doen.

