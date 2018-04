Binnenkort pleisters tegen hooikoorts

Binnenkort volstaat een pleister per dag om hooikoorts weg te houden. Pleisters worden vandaag al op heel diverse manieren gebruikt. Ook wie last heeft van pollen, kan die last binnenkort met een pleister een hele dag onder controle houden. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Pleisters of patches zijn vandaag vooral bekend als nicotinepleisters. Ze worden echter ook gebruikt als contraceptiemiddel, om het suikergehalte van diabetespatiënten te regelen, om medicatie tegen alzheimer toe te dienen, om morfine in het lichaam te brengen, tegen reisziekte, om de menopauze te behandelen etc. De lijst is eindeloos.

Geen hooikoorts meer

De nieuwe pleister van Japanse fabrikant Hisamitsu bevat het geneesmiddel emedastine, dezelfde stof als die in pilletjes tegen hooikoorts. De pleister verdeelt de medicatie via de huid rechtstreeks en gelijkmatig in de bloedbaan. Tranerige ogen en een loopneus blijven daardoor weg. Dat bleek uit een testonderzoek bij 1.200 mensen. Binnen drie jaar zou het product op de markt komen.

Voordelen van pleisters

"Het grote voordeel van een pleister is dat je niks moet slikken”, zegt Annemie Somers, adjunct-hoofd van de ziekenhuisapotheek in het UZ Gent. “Sommige mensen worden daar misselijk van of kunnen geen pillen slikken. Bij een pleister wordt het geneesmiddel door de huid opgenomen. Het middel wordt zo nauwkeurig gedoseerd in de bloedbaan verspreid. Het passeert niet via de maag en de lever waardoor de patiënt het beter kan verdragen."

Binnenkort enkel nog pleisters?

Wordt elk medicament dan binnenkort via een pleister toegediend? Toch niet, een pleister kan niet voor elke aandoening gebruikt worden doordat niet alle geneesmiddelen door de huid opgenomen worden.