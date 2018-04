Binnenkort online inschrijven in Leuven

Vanaf het schooljaar 2019-2020 voert de stad Leuven een online inschrijvingssysteem voor scholen in. Het stadsbestuur heeft daar samen met de netten van het secundair onderwijs, behalve de Steinerschool, een akkoord over bereikt. Het online systeem moet komaf maken met het kamperen voor schoolpoorten. De afgelopen dagen werd er in het Leuvense weer druk gekampeerd voor het Atheneum De Ring en de Wijnpers.

Leuven voerde een drietal jaren terug al een dergelijk aanmeldsysteem in voor het basisonderwijs en slaagde er na jarenlang overleg met de diverse schoolnetten in dat nu ook voor het secundair onderwijs te doen.

Onrechtvaardig systeem

Onderwijsschepen Mohamed Ridouani (sp.a) wijst erop dat ouders die moeten kamperen om hun kind in te schrijven, een zeer onrechtvaardig systeem is omdat niet iedereen hiertoe de mogelijkheid heeft.

Eerste keuze

Uniek aan het Leuvense systeem is dat ouders bij de opgave van de voorkeursscholen een eerste keuze kunnen vermelden. Alle scholen zullen ook gezamenlijk publiciteit voeren voor het nieuwe systeem en hun aanbod aan studierichtingen.

Ridouani wil dat Vlaanderen werk maakt van één centraal aanmeldsysteem om een einde te maken aan de dubbele inschrijvingen en artificiële wachtlijsten.