Op Facebook staan zeker 500 pagina’s die fake news verspreiden om de uitkomst van de Europese verkiezingen te beïnvloeden - en die pagina’s zijn al meer dan een half miljard keer aangeklikt. Dat zegt Avaaz, een groep data-analisten die Facebook in de gaten houden vanuit hun “war room” in Brussel. Dat is op een geheime plek, maar VTM Nieuws mocht er op bezoek.