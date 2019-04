Bilzenaren moeten opnieuw gaan stemmen

De gemeenteraadsverkiezingen in Bilzen zijn ongeldig verklaard. De inwoners van de Limburgse stad zullen dus opnieuw naar de stembus moeten. Dat heeft de Raad van State dinsdag beslist.

De Raad van State heeft de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober in Bilzen ongeldig verklaard. In het arrest worden verschillende onregelmatigheden vastgesteld die de zetelverdeling tussen de verschillende lijsten kunnen beïnvloeden. "Voor vijf stembureaus zijn er door het telbureau één tot drie stembiljetten minder geteld dan er volgens het stembureau stembiljetten in de stembus zaten, in één stembureau heeft niet iedereen die zich voor de gemeenteraadsverkiezing kwam aanbieden, een stem kunnen uitbrengen, en in een ander stembureau zijn er vijf stembiljetten minder in de stembus gevonden dan er zich kiezers hebben aangemeld", klinkt het.

Voormalig burgemeester Johan Sauwens van Trots op Bilzen - de grootste fractie in de gemeenteraad - trok naar de Raad van State, omdat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen niet inging op de vraag van de partij om de verkiezingen nietig te verklaren.

De auditeur bij de Raad van State adviseerde onlangs al om de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen in Bilzen ongeldig te verklaren. Volgens de auditeur-verslaggever zijn er daarvoor voldoende onregelmatigheden en de Raad van State volgt nu dus dat advies.

In Bilzen besloten N-VA, Beter Bilzen en Bilzen Bruist om de coalitie voort te zetten met één zetel op overschot. Groen verloor in Bilzen na het laatste telbureau met slechts vijf stemmen verschil één zetel aan Bilzen Bruist, waardoor de huidige meerderheid van N-VA, Beter Bilzen en Bilzen Bruist verder kon.

De Bilzenaren zullen wellicht op 15 juni op nieuw naar de stembus moeten. Dat is dan de derde keer in een half jaar tijd.