Bijzondere wolk in de lucht vanavond

Wie vanavond naar de lucht heeft gekeken, heeft misschien wel de bijzondere wolkenformatie in de lucht opgemerkt. Een tijdlang was een gigantische krul in de lucht te zien die een beetje deed denken aan het oog van een orkaan. De speciale wolk werd onder meer in Zoersel en Putte opgemerkt.

Op de foto’s is een ronddraaiende of kolkende massa te zien, die een beetje doet denken aan het oog van een orkaan. Maar dat was zeker niet, zegt VTM-weervrouw Jill Peeters. Ook zij kreeg de speciale wolk deze avond in het vizier.

“De wolk leek op een ronddraaiende of kolkende massa, maar er zat helemaal geen beweging in. Ik heb de wolk zeker een halfuur in de gaten gehouden en ze bleef gewoon hangen. Het ging dus om optisch bedrog.”

Het is niet meteen duidelijk om wat voor weerfenomeen het gaat. Ook Jill Peeters heeft er niet meteen een verklaring voor. “Maar wat het ook was: het was vooral een fascinerend beeld, zeker met de zonsondergang. Ik was er letterlijk van in de wolken. Het was een magisch moment.”

Foto’s: Martine Vivet, Mathias Bernaerts, Peter Govers, Liselotte Poelemansen, Xenia Floru