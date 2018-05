Bijzondere vliegwedstrijd in Knokke

In juni wordt op het strand van Knokke een heel bijzondere vliegwedstrijd gehouden: een STOL-competitie, Stol staat voor short take off and landing. De naam zegt het: de piloten moeten zo snel mogelijk opstijgen en landen. VTM NIEUWS is al mee mogen gaan proefvliegen.

“We gaan dus de staart naar omhoog brengen en dan voluit gas geven vanuit stilstand. En als we snelheid genoeg hebben dan ga ik de juiste hoek nemen”, zegt piloot Luc Coessens. “Dus snelheid genoeg, joep, dan gaan we van de grond springen.”

Bush-vliegtuigen

Bij een STOL-wedstrijd moet de piloot zo kort mogelijk bij een doel opstijgen en landen. De truc is zo traag mogelijk aan te vliegen. STOL is uitgevonden voor zogenaamde bush-vliegtuigen, kleine toestellen die ingezet worden in onherbergzaam gebied waar geen landingsbaan ligt.

“Waar ze vooral STOL-manoeuvres nodig hebben, is in Alaska, de bush en in het leger”, zegt Sam Rutherford, organisator van de Vintage Air Rally. “Het is nodig om een vliegtuig te kunnen landen op een voetbalveld, aan de kant van de rivier, in een rivierbedding, allemaal plaatsen waar je normaal geen vliegtuig naar toe krijgt. Dus piloten moesten veel kwaliteiten hebben en dat wilden ze dan uittesten en vergelijken met andere piloten.

Strand

Voor het eerst wordt zo’n wedstrijd op het strand gehouden, in ons land.

“Het strand is van nature een fantastische landingsbaan”, zegt Rutherford. “Het water trekt mooi en geleidelijk terug en laat een vlak en hard oppervlak na. Perfect voor onze vliegtuigen om te landen.”

De STOL-competitie wordt van 15 tot 17 juni gehouden in Knokke.