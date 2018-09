“Bijna thuis” sms’en? 287 meter afgeleid van weg

In een nieuwe campagne wil de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) aantonen dat sms’en achter het stuur gelijkstaat aan blind rijden. Zo let je 287 meter lang niet op de weg als je “bijna thuis” sms’t.

De vereniging heeft de website blindmeters.com gelanceerd waarop je zelf kan zien hoelang je niet oplet bij het versturen van een tekstberichtje.

Wie aan een snelheid van negentig kilometer per uur rijdt, let per karakter 19,75 meter niet op de weg. Een ongeval is dus snel gebeurd. De oorzaak van ongeveer dertig procent van alle verkeersongevallen is het gebruik van een smartphone achter het stuur.

