Bijna helft Vlaamse bedienden heeft bedrijfswagen

48 procent van de Vlaamse bedienden heeft een bedrijfswagen. Dat blijkt uit het 'Salariskompas' van vacature.com en de KU Leuven. Dat is opvallend, omdat vier jaar geleden amper één op de vijf (17 procent) er een kreeg. Daarnaast blijkt ook dat de doorsnee Vlaamse bediende 3.100 euro bruto verdient.

Voor het 'Salariskompas' ondervroeg vacature.com vorig jaar bijna 50.000 Vlaamse en Brusselse bedienden over hun loon en alles wat daarbij komt kijken. Zo blijkt dat maaltijdcheques en eindejaarspremies de populairste extralegale voordelen zijn: driekwart van alle ondervraagden krijgt ze.

Maar in datzelfde lijstje staat ook de bedrijfswagen. In 2014 had slechts zeventien procent van de Vlaamse en Brusselse bedienden er een, drie jaar later is dat 48 procent. Dat terwijl de regering net maatregelen treft om het aantal bedrijfswagens naar beneden te halen.

Loon

Hoewel we er doorgaans niet graag over praten, maakten de bedienden geen geheim van hun loon. Zo blijkt dat het mediaanloon 3.100 bruto bedraagt. Dat wil zeggen dat de helft van de ondervraagden minder verdient, de andere helft meer.

Toch ligt het gemiddelde loon op 3.510 euro bruto, een pak hoger. Dat betekent concreet dat een kleine groep grootverdieners het gemiddelde loon omhoog haalt. Een op de tien bedienden gaat maandelijks met meer dan 5.350 euro bruto naar huis, en een op de twintig krijgt zelfs meer dan 6.500 euro.

Beste sector

Wil je tot die laatste categorieën van grootverdieners horen, dan maak je het meeste kans in de chemische en de farmaceutische sector, daar bedraagt een gemiddeld maandloon 4.436 euro.

In de toeristische sector of in de horeca moet je niet voor het geld werken, want daar liggen de lonen het laagst. Ook journalisten en communicatiepersoneel zitten niet bij de best betaalde medewerkers.

Benieuwd hoe jouw loon zich verhoudt tegenover dat van anderen? Check het dan snel hieronder of op het 'Salariskompas' van vacature.com.