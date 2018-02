Bijna helft Belgen at vorig jaar minder vlees

44 procent van de Belgen heeft in 2017 minder vlees gegeten dan het jaar voordien. Dat blijkt een online bevraging van iVox bij duizend Belgen. Het Ethisch Vegetarisch Alternatief (EVA) liet het onderzoek voeren naar aanleiding van hun Try Vegan-campagne die morgen van start gaat.

Zeven procent van de Belgen eet nooit vlees. Daarnaast zegt negen procent flexitariër te zijn, dat wil zeggen dat ze minstens drie keer per week geen vlees eten. De belangrijkste reden bij vegetariërs en veganisten voor het bannen van vlees is dierenwelzijn. Op de tweede plaats komt milieu en daarna hun eigen gezondheid.

Wallonië

En daarin lijken steeds meer Belgen hen te volgen. Vooral in Wallonië is het aantal vegetariërs en veganisten in opmars. Zo zegt negen procent van de Walen vegetariër te zijn, nog eens negen is flexitariër en een procent veganist. In 2016 was dat nog respectievelijk twee, vijf en nul procent.

In Vlaanderen kiezen iets minder mensen voor een alternatief. Hier is drie procent vegetariër, acht procent flexitariër en een procent veganist.

Try Vegan

Om dat aantal nog omhoog te krijgen lanceert EVA morgen de campagne ‘Try Vegan', een online coachingsprogramma voor wie meer 'groen' in zijn maaltijden wil. Al bijna 5000 Vlamingen schreven zich in, onder wie ook enkele bekende ambassadeurs zoals Clara Cleymans, Wannes Cappelle, Ella-June Henrard, Dimitri Leue en An Lemmens.