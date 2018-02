Bijna elke dag zatte student opgeraapt

De brandweer van Leuven slaat alarm omdat ze bijna elke dag dronken studenten van straat moet halen. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Het korps maakt zich ernstig zorgen over het overmatig alcoholgebruik bij jongeren.

Ongeveer driehonderd keer per jaar moet het Leuvense brandweerkorps uitrukken voor intoxicatie. Zo kwam onlangs nog een student laveloos terecht in een veranda en werd een andere student stomdronken teruggevonden op de kasseien in het centrum van Leuven.

Samen uit

Het zijn maar enkele voorbeelden van verdwaalde feestvierders die flink wat glazen te veel op hebben. Jongeren worden stomdronken achtergelaten en belanden geregeld op spoed.

“Nu belt men vaak de 112 voor een stomdronken vriend. Maar als wij ter plaatse komen, zijn die vrienden al naar huis of naar hun kot vertrokken”, zegt Bart Gijzen, postcommandant van de brandweerpost Leuven in de Mediahuiskranten. “We hebben de indruk dat het principe ‘samen uit, samen thuis’ vroeger meer gold dan nu.”

Veel geld

De dronken feestvierders blijven dus alleen achter op straat en hebben problemen om hun slaapplek terug te vinden. Dat is niet alleen erg gevaarlijk, zeker in de winter bij vriestemperaturen, maar het kost ook behoorlijk veel geld.

“Studenten moeten zich ervan bewust zijn welke hulpverleningsketen in gang wordt gezet en hoeveel geld dat kost”, klinkt het. Dat is nog een reden voor de brandweer om aan de alarmbel te trekken: “Alstublieft, stop met drinken als het niet meer plezant is”.

