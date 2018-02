Bijna elke dag auto in panne van speurders

Politievakbond VSOA wil dat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) iets doet aan de belabberde toestand van de dienstwagens van de federale gerechtelijke politie. "Bijna dagelijks valt er een dienstwagen in panne”, zegt Florent Platteeuw (VSOA) daarover in Het Laatste Nieuws.

De politiespeurders van de federale gerechtelijke politie trokken aan de alarmbel over hun anonieme voertuigen. De auto’s zijn gemiddeld meer dan negen jaar oud en hebben 200.000 kilometer op de teller.

"Sommige van onze dienstvoertuigen zijn zo versleten dat we er geen 100 kilometer meer mee durven te rijden, uit schrik dat we onze bestemming niet zullen halen. Is het dat wat de politie wil uitstralen naar de burger?", zegt Platteeuw. Hij is provinciaal voorzitter van de politievakbond VSOA West-Vlaanderen.

In panne

De mensen op het terrein kunnen er volgens Platteeuw niet meer mee lachen. “Zij worden bijna dagelijks geconfronteerd met auto's die in panne vallen. Een voorbeeld: op 1 februari stonden alleen al in Limburg veertien dienstvoertuigen in panne. Véértien! Ik denk dat dat genoeg zegt.”

Geen schroothoop

Minister Jambon erkent het probleem, maar vindt dat de politievakbond de situatie te negatief voorstelt. "We kunnen niet tegenspreken dat het wagenpark van de Federale Gerechtelijke Politie verouderd is, maar zeggen dat het wagenpark een schroothoop is, is overdreven”, zegt zijn woordvoerder Olivier Van Raemdonck in de krant.

Volgens Van Raemdonck hebben de auto's inderdaad een gemiddelde leeftijd van negen jaar, maar hebben ze "al bij al gemiddeld 118.749 kilometer op de teller". De woordvoerder laat nog weten dat er een inhaalbeweging gepland staat. "Maar we krijgen dat probleem ook niet op 1-2-3 opgelost."