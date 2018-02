Bijna de helft minder paters en zusters

In vijftien jaar tijd is bijna de helft van de Vlaamse zusters en paters verdwenen. Dat blijkt uit cijfers van de Unie van Religieuzen van Vlaanderen, waarover Het Nieuwsblad bericht.

De cijfers van de Unie van Religieuzen van Vlaanderen scheppen geen rooskleurig beeld over de toekomst van de Vlaamse zusters en paters. Van alle Vlaamse kloosterlingen die er in 2002 waren, is nu nog maar krap de helft over.

En die zijn in grote meerderheid bejaard. “Binnen tien, twintig jaar is het over en uit voor veel kloostergemeenschappen”, zegt Wim Vandewiele, godsdienst­socioloog aan de KU Leuven, daarover in Het Nieuwsblad.

Niet helemaal over en uit

Volgens Luk Vanmaercke, hoofdredacteur van Kerk & Leven, is het wel voorbarig om te besluiten dat het over en uit is met het kloosterleven in Vlaanderen. “Je moet een onderscheid maken tussen de lokale zusterordes en de grote religieuze ordes. De eerste categorie verdwijnt in sneltreinvaart, dat klopt. Het klassieke beeld van de zusters in hun klooster naast de pastorij is niet meer. De grote kloosters en abdijen zie ik niet verdwijnen. Er zijn minder roepingen dan vroeger, maar er zijn er”, klinkt het.