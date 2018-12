Bijna 600.000 Belgen naar de mis op Kerstmis

Vorig jaar vierden 595.970 mensen op kerstavond of kerstdag de eucharistie in een parochiekerk in ons land. Dat blijkt uit cijfers die opgevraagd werden bij de acht bisdommen in ons land, schrijft De Zondag.

"Opmerkelijk is dat de meerderheid, 328.859 Belgen, de avond- of middernachtmis verkoos", aldus Geert De Kerpel, woordvoerder van de bisschoppenconferentie in de krant. "Op 25 december zelf vierden 266.111 Belgen de eucharistie. Daarnaast volgden 335.000 mensen de katholieke erediensten via radio en televisie. Alles samen gaat dat dus om minstens 930.000 mensen".

Daarnaast wordt Kerstmis ook gevierd in abdijen, kloosterkerken, en in de vele rust- en verzorgingstehuizen, maar daarvan is geen cijfermateriaal beschikbaar. De woordvoerder van de Bisschoppenconferentie noemt de minstens 1,1 miljoen mensen die een katholieke dienst volgden "een hoopgevend signaal".