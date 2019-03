Bijna 4.000 mensen op straat in Brussel om te betogen tegen racisme

In Brussel vond vandaag voor het tweede jaar op rij een betoging tegen racisme plaats, naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie op 21 maart. Zo’n 3.850 betogers verzamelden zich deze namiddag in het centrum van de stad, meldt de politie.

De manifestanten vertrokken rond 14 uur aan het Noordstation richting de Kunstberg, en zouden rond 16 uur zijn aangekomen aan het Vossenplein. Daardoor was er deze namiddag verkeershinder mogelijk op de kleine ring en in het stadscentrum, waarschuwde de politie.

De manifestanten scandeerden “Solidariteit met mensen over de hele wereld”, “Stop discriminatie”, “We hebben het gehad met haat. We hebben het gehad met racisten. We hebben het gehad met fascisten. We hebben het gehad met terroristen”.

120 organisaties

De betoging is een initiatief van Platform 21/03, bestaande uit ruim 120 organisaties die racisme in de samenleving aanklagen en pleiten voor “solidariteit, mensenrechten en een menswaardig leven voor iedereen”. Het platform krijgt de steun van onder meer Hart Boven Hard, het Minderhedenforum, de vakbonden ACV en ABVV en verschillende jeugdbewegingen.

Naast de manifestatie stelde het platform ook een eisenbundel op met werkpunten die deel moeten uitmaken van een “gecoördineerd interfederaal actieplan”. Onder andere wordt er gepleit om discriminatie sneller op te sporen op gebieden als de arbeidsmarkt, de huizenmarkt en in het onderwijs, en wil men “vluchtelingenopvang die de mensenrechten respecteert, geen gesloten centra”.