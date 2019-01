Bijna 2 op de 3 verkochte fietsen zijn damesfietsen

Er zijn nog nooit meer fietsen verkocht als vorig jaar. Voor het eerst meer dan 500.000. En opvallend: bijna twee op de drie fietsen is een damesmodel, en dan vooral elektrisch aangedreven. Dat blijkt allemaal uit een grote fietsenquête van Velofollies, de fietsbeurs in Kortrijk die vrijdag start.

De mooie zomer bracht duidelijk een pak extra enthousiastelingen richting fietshandel, want in 2018 klokte de fietsverkoop af op 503.119 stuks. Een cijfer dat steeg met zo’n 18.000 fietsen extra tegenover 2017 (+ 3,7 procent).

Dat de elektrische fiets vooraan het verkoopspeloton rijdt is niet verwonderlijk meer te noemen. Met bijna 50 procent marktaandeel is dus 1 op de 2 nieuwe fietsen in België uitgerust met een elektrische aandrijving.

Uit de resultaten blijkt dat de e-bike het best verkocht wordt aan 30 tot 50-jarigen en dit vooral in functie van het woon-werkverkeer. Ook de verkoopstijging van de speedelec, de elektrische plooifiets en bakfietsen zet deze tendens kracht bij. Daar waar de voorbije jaren de e-bike hoofdzakelijk werd aangeschaft voor recreatief gebruik door senioren, is het nu duidelijk dat de Belgische mobiliteitsknopen velen overstag heeft gehaald om voor een sportievere en ecologische oplossing te kiezen om de werkvoer te bereiken.

Ladies first

Opvallende uitkomst ook is dat voor de eerste maal er meer tweewielers hun weg vonden naar vrouwelijke eigenaars dan naar hun mannelijke medefietsers. Ruim 64,6 procent van de verkochte fietsen was een damesmodel. Ook hier is de grote koploper de elektrische versie.

Ook de gewone damesstadfiets kreeg een mooie plus achter zijn naam, in dit segment werd een verkoopstijging van meer dan 15 procent bij de vakhandel opgetekend.