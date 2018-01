Bijna 1 op 3 verkrachtingen geseponeerd

Bijna een op de drie dossiers naar verkrachtingen wordt nog altijd geseponeerd. Dat zegt Kamerlid Nele Lijnen (Open Vld) die de cijfers opvroeg bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V). “Zelfs de houding van het slachtoffer speelt mee”, zegt ze in het Belang van Limburg.

Volgens Nele Lijnen hebben de parketten in 2016 maar liefst 3.618 dossiers over verkrachtingen behandeld. Dat is iets minder in vergelijking met het jaar voordien, toen ging het over 3.722 dossiers. Uiteindelijk werd bijna een op de drie dossiers (1.022 of 28,2 procent) geseponeerd. Dat cijfer ligt iets lager dan de 28,5 procent van 2015.

“Vaak ging het om een technische reden, zoals een gebrek aan bewijs of omdat de dader onbekend was”, zegt Lijnen daarover in het Belang van Limburg. “In bijna tien procent van de gevallen werd beslist dat er geen misdrijf had plaatsgevonden.”

Houding slachtoffer

Volgens Lijnen werden ook een aantal dossiers geseponeerd vanwege ‘opportuniteitsredenen’. “In vijftien gevallen was er onvoldoende recherche beschikbaar en in negen gevallen werd de zaak geseponeerd door de ‘houding van het slachtoffer’.” Wat dat precies inhoudt, is niet helemaal duidelijk.

“Deze redenen zijn onaanvaardbaar en stigmatisering voor het slachtoffer. Hoe kan je daarvoor nu een verkrachtingszaak seponeren? Die motivering moet anders en preciezer worden omschreven", zegt Lijnen daarover.