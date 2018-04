Bij Lidl wordt ook vandaag gestaakt

Het werknemersprotest bij Lidl zorgt dat veel vestigingen ook vandaag nog dicht blijven. Gisterennamiddag waren maar liefst 143 van de 300 vestigingen niet open door een spontane staking, vandaag zijn zo'n honderd winkels dicht. Omdat er nog steeds geen akkoord bereikt werd over de hoge werkdruk van het personeel, stapt Lidl nu naar het verzoeningsbureau van het Paritair comité.

De spontane stakingen in verschillende vestigingen van Lidl begonnen eergisteren. "De acties komen van onderuit, het personeel is de hoge werkdruk beu", verduidelijkte Johan Lippens van vakbond LBC.

De directie deed vervolgens voorstellen om de werkdruk te verlagen, maar die waren volgens het personeel een herkauwing van voorstellen van vorig jaar, die toen niet hebben geholpen. De directie ontkende dat en zegt dat er wel degelijk nieuwe voorstellen gedaan werden. "We willen zo snel mogelijk terug samenzitten, want de maatregelen die wij naar voren hebben geschoven, werken echt op lange termijn”, zegt de woordvoerster. “Wij willen die maatregelen opnieuw bespreken.”

Paritair comité

Lidl stapt nu naar het verzoeningsbureau van het Paritair comité, want er is tot op vandaag nog geen oplossing uit de bus gekomen. Het is echter nog niet duidelijk wanneer de verzoeningsvergadering precies kan plaatsvinden. De directie laat alvast weten dat ze willen blijven inzetten op constructief overleg.

In vakbondskringen wordt positief gereageerd. "We zijn zeker bereid om rond de onderhandelingstafel plaats te nemen", zegt Lippens. Hij verwacht dat de meesten pas weer aan het werk zullen gaan als er effectief iets concreets uit de bus komt.

Wat met voedsel?

De warenhuisketen laat weten dat ze het eten dat maar een dag of twee houdbaar is, zoals bijvoorbeeld vers fruit of bepaalde groenten, zal wegschenken aan de voedselbanken. Daarnaast zal Lidl het verse vlees en de verse vis aan een grondige controle onderwerpen om te zien of het nog verkocht kan worden.

“Ze gaan daar grote kortingen op geven, tot wel min vijftig procent. Zo willen ze vermijden dat er grote voedselverspilling is”, zegt VTM NIEUWS-journalist Wim Naert.