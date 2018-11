Bier vanaf januari opnieuw duurder

AB InBev maakt z’n bier duurder, en volgens Horeca Vlaanderen zal Alken-Maes wellicht volgen. Dat zat er al enkele maanden aan te komen: door de extreme droogte werd graan een pak duurder. Ook andere grondstofprijzen gingen de hoogte in. Nog geen drie maanden geleden had AB InBev nochtans beloofd om de bierprijs niét te verhogen.

AB InBev - dat onder meer Stella Artois, Jupiler, Leffe, Hoegaarden, Belle-Vue en Corona brouwt - spreekt zelf van een ‘lichte prijsverhoging’. Zo zal een horecabaas voor een vat Jupiler voortaan 153,84 euro moeten neertellen, accijnzen en btw inbegrepen. “Dat komt neer op een gemiddelde prijsverhoging van 0,016 euro per glas voor de consument”, zegt Laure Stuyck van AB InBev. Die 0,016 euro is de gemiddelde prijsstijging die het bedrijf doorvoert voor álle bieren in zijn assortiment. De supermarktketens komen er een tikje beter vanaf: voor hen verhoogt AB InBev de prijs gemiddeld met 0,015 euro per flesje.

Als reden verwijst Stuyck naar de effecten van de inflatie én naar de duurdere grondstoffen, waardoor de productiekosten de voorbije maanden sterk zijn gestegen. Het klopt dat graan duurder werd, maar ook aluminium, dat gebruikt wordt om vaten en blikjes te maken, én olie, waardoor het transport duurder werd. Analisten van de Duitse zakenbank Berenberg berekenden eerder dat het in 2019 liefst 16% meer zou kosten om een pintje te produceren.

Nu te goedkoop

Of de consumenten ook meer zullen betalen, valt af te wachten. Zowel horeca-uitbaters als supermarkten mogen zelf beslissen of ze de prijsverhoging doorrekenen. “Wij raden meestal wel aan om dat te doen, al hoeft dat niet onmiddellijk”, zegt Raf Peeters van Horeca Vlaanderen. “Dat is nooit een makkelijke beslissing voor een cafébaas, maar eigenlijk zijn de prijzen die consumenten betalen voor bier nu al te laag.”

Volgens hem zal Alken-Maes - met onder meer Maes, Grimbergen, Cristal, Mort Subite en Desperados in z’n portefeuille - wellicht ook z’n prijzen moeten verhogen.