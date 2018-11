Bier uit biertanken zorgt niet voor minder katers

Steeds vaker tappen cafés bier uit grote biertanken in plaats van uit klassieke biervaten. Van bier uit biertanken zou je naar verluidt minder erge katers krijgen, maar dat blijkt niet waar te zijn. In zo'n tank kan maar liefst duizend liter bier, goed voor twintig gewone vaten.

Bij het tappen vanuit een klassiek vat van vijftig liter wordt CO2 gebruikt om het bier door de tapkraan te duwen. Bij een biertank is dat anders, er wordt dan druk gezet op een zak in de tank waar het bier in zit. Daardoor komt er geen extra CO2 in het bier. In een biertank blijft het bier ook vijf keer langer goed dan in een gewoon vat.

De klanten zijn in elk geval enthousiast over het nieuwe systeem. "Ik vind zelf dat het schuim nog zachter zit en proeft en je ziet het hier ook aan de randen dat het ook mooi zakt", klinkt het. En de installatie heeft volgens de cafébaas bij wie VTM NIEUWS langsging nog een groot voordeel. Doordat er geen CO2 in het bier komt, zou het bier minder op de maag liggen. Maar dat wordt door wetenschappers ontkend.

Toch kans op katers

Toxicoloog Jan Tytgat ontkent dat grotere biertanks voor kleinere katers zouden zorgen. "Het is vooral de hoeveelheid alcohol die we opnemen en die onze lever tracht te ontgiften, daaruit komt een toxisch product tevoorschijn en dat is de boodoener van de kater. Als we een frisdrank of bruiswater nemen, daar zitten ook CO2 en koolzuur in, maar daar ga je ook geen kater van krijgen. Het katereffect is echt wel verbonden met de alcohol, maar niet met de kooldioxide", klinkt het.