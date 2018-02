Bibberen vannacht: tot -4°C

Vandaag valt er bij momenten wat regen of natte sneeuw, maar meestal blijft het droog. De maxima liggen rond vijf graden. Komende nacht daalt de temperatuur tot maar liefst -4 graden.

Vannacht is er eerst nog kans op een buitje, maar later wordt het overal droog. Het koelt flink af bij minima tussen -4 en 0 graden.

Morgen wordt het droog met soms mooie opklaringen na de middag. Volgende week wordt het een stuk kouder, maar vaak is het zonnig. Op dinsdag is bovendien een laagje sneeuw mogelijk in Vlaanderen.

Bekijk hier het laatste weerbericht: