Bezit geregistreerde vuurwapens stijgt

Volgens het Vlaams Vredesinstituut, een onafhankelijke instelling verbonden aan het Vlaams parlement, zijn er in België op dit moment 781.419 geregistreerde vuurwapens. "We zitten weer op het niveau van 2006, toen de Belgische wapenwet gevoelig werd verstrengd en bezitters hun illegale geweren straffeloos konden inleveren", zegt onderzoeker Nils Duquet in Het Belang van Limburg.

In de periode na de verstrengde wapenwet zakte het aantal geregistreerde wapens van 778.585 in 2006 naar 707.869 in 2010. Maar sindsdien noteerden de onderzoekers van het Vredesinstituut weer elk jaar een toename met ongeveer 10 procent, waardoor dat aantal nu weer boven dat van 2006 is gestegen. "Een duidelijke verklaring voor die opvallende stijging is er niet, al vermoeden we dat de toenemende populariteit van het recreatief sportschieten daar wel voor iets tussen zit", aldus Duquet.

De onderzoeker maakt wel een kanttekening bij de cijfers: "Het wapenbezit stijgt, maar je moet de cijfers wel in hun context plaatsen. In de jaren tachtig was nog in 16 procent van de gezinnen in België een vuurwapen aanwezig. Vandaag is dat nog maar 5 procent".

Niet-geregistreerde wapens

Naast de bijna 800.000 geregistreerde wapens schat Duquet dat er nog ongeveer 100.000 niet-geregistreerde wapens in omloop zijn. Op dit moment loopt een nieuwe amnestieperiode.