Bezetting gebouw Deliveroo afgelopen

Het collectief van koeriers dat sinds woensdagavond het gebouw van maaltijdbezorger Deliveroo in Elsene bezette, heeft de bureaus verlaten na een akkoord rond overleg met de directie. Om 19.00 uur wordt er een paritair comité samen geroepen.

"Onze eisen blijven dezelfde", vertelt Douglas Sepulchre, woordvoerder van het collectief. "We willen de deadline van 31 januari, waarop er een einde komt aan onze Smart-contracten nog altijd zien verdwijnen. We willen tussen twee statuten kunnen kiezen. Dat van Smart en dat van zelfstandige. Maar bovenal willen we een vast loon betaald door Deliveroo."

Verandering statuut

Het is de eerste maal dat Deliveroo een overleg heeft aanvaard rond het statuut dat op 1 februari verandert. Vanaf dan moeten alle koeriers zelfstandige worden en worden ze niet meer per uur, maar per bestelling betaald.

Om 19 uur wordt er een paritair comité samengeroepen dat een verzoeningsbureau opricht met daarin erkende vakbonden en de directie om samen het conflict op te lossen.

Fietsbetoging

"We hopen ook dat de deadline kan uitgesteld worden en er ondertussen nog met Smart-contracten kan voortgewerkt worden", stelt Steve Steyaert, vakbondsman bij BTB. Ondertussen gaan de Deliveroo-koeriers wel verder met hun geplande acties. "Onze strijd is nog niet gestreden", klinkt het.

Vanavond is er een fietsbetoging met de kritische massa en op zaterdag wordt er nog altijd opgeroepen tot staking.