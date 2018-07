Bewusteloos kind gereanimeerd in Koksijde

Aan de kust, in Koksijde, zijn deze namiddag twee kinderen uit de zee gered, één van hen was bewusteloos en moest gereanimeerd worden. Dat bevestigen de politie en plaatsvervangend burgemeester van Koksijde aan VTM NIEUWS.

Een volwassene trok in Koksijde met drie kinderen de zee in, naar een zandbank voor de kust. Op de terugweg liep het echter mis, want ze werden verrast door plots diep en koud water. De volwassene kon samen met één van de kinderen op het strand raken. De twee andere kinderen werden door een reddingsboot uit het water gehaald. Eén van de kinderen was bewusteloos en moest gereanimeerd worden. Het kind is met de MUG naar het ziekenhuis gebracht, samen met één van de twee andere kinderen.

Eerder vandaag verkeerde er ook al een vijftienjarige jongen in levensgevaar aan de Belgische kust. De jongen werd gereanimeerd nadat hij onwel werd tijdens het wakeboarden in het 'Duinenwater' in Knokke-Heist. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is intussen niet meer in levensgevaar. De jongen is ook een hartpatiënt.

Foto: archief