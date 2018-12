Bewoner gaat jonge gewapende indringer te lijf in Maasmechelen: verdachte zwaargewond

In Maasmechelen is een bewoner gisterenavond een overvaller te lijf gegaan in zijn eigen woning. De man zat met zijn vrouw en zoon in de woonkamer, toen plotseling twee gemaskerde mannen de achterdeur intrapten en het huis binnendrongen. De vader slaagde erin een van de overvallers vast te pakken en in bedwang te houden. Het kwam tot een hevige schermutseling. De kompaan van de indringer, die overmeesterd werd, sloeg op de vlucht. De vader en de indringer raakten gewond.

Voordat de vader met de indringers slaags raakte, zijn er minstens twee schoten gelost. Bij dat schot liep de bewoner verwondingen aan de arm op. Bij het tweede schot werd een kast geraakt. Zowel de ernstig gewonde indringer als de bewoner zijn voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De lokale politie Lanaken-Maasmechelen deed de eerste vaststellingen. Het gerechtelijk lab en een ballistisch deskundige werden opgevorderd om de nodige onderzoeken te doen. Het parket van Limburg liet ook een wetsgeneesheer ter plaatse komen.

De overmeesterde indringer is een jongen van ongeveer zestien jaar. De voortvluchtige kompaan heeft dezelfde leeftijd. De politie spoort de jongeman op. Aan de bewoners van het huis, op de Koninginnelaan in Eisden-Tuinwijk, is slachtofferhulp aangeboden.

Deze woning, van de uitbaters van een goed draaiende horecazaak, was enkele weken geleden ook al het doelwit van inbrekers.