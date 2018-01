Bewoner: "Al hele dag gasgeur in gebouw"

Nabil was de eerste die het gebouw op de Paardenmarkt kon verlaten na de explosie gisterenavond. Dat vertelt hij aan VTM NIEUWS. "Het huis ging naar boven en zakte daarna weer naar beneden. Ik was op de dakverdieping en het dak is op mij gevallen", zegt Nabil, die gelukkig slechts lichtgewond raakte. Hij vertelt ons ook dat er als sinds acht uur een gasgeur hing in het gebouw.

"Ik was de eerste persoon die het gebouw kon verlaten na de explosie", vertelt hij ons vanuit het ziekenhuis in Deurne. "Er was sinds acht uur vanochtend een gasgeur in het gebouw. We konden niets doen, omdat onze huisbaas in Egypte zit."

Dak naar beneden

"Om 9.45 uur vond de ontploffing plaats", zegt Nabil nog. "Het huis is naar boven gegaan en dan weer naar beneden gezakt. Omdat de explosie beneden was, kwam de vloer naar boven, het dak is daarna op mij gevallen."

Nabil verloor even het bewustzijn en werd iets later wakker. "Mijn voet zat vast. Ik probeerde mezelf te bevrijden en zag een opening tussen het puin."

Of de explosie niet vermeden had kunnen worden, aangezien er al een gasgeur aanwezig sinds 8 uur 's ochtends? "Ik heb het een paar keer gevraagd, maar er is niemand komen kijken", sluit Nabil nog af.

Eandis

Netbeheerder Eandis zegt aan VTM NIEUWS dat ze de laatste weken geen meldingen hebben gekregen van gasgeur in die omgeving.

