Bewolkte woensdag met kans op regen

Het is vandaag vaak zwaarbewolkt tot betrokken met kans op af en toe wat lichte regen of motregen, zeker in de noordoostelijke helft van het land. Na de middag zijn er enkele schuchtere opklaringen mogelijk in het noordwesten. De maxima gaan van elf tot vijftien graden ten zuiden van Samber en Maas en bedragen vijftien tot zeventien graden elders. De wind waait matig uit west tot noordwest. Op het einde van de dag wordt hij zwak en krimpt dan naar west.

Vanavond en vannacht blijven er veel wolken en valt er vooral in de oostelijke landshelft mogelijk nog wat lichte regen of motregen. In de Ardennen kunnen de lage wolken opnieuw het zicht beperken. Vooral in het westen van het land verwachten we opklaringen en zijn enkele mistbanken niet uitgesloten. De minima liggen tussen zeven en elf graden bij een zwakke tot matige wind uit west tot zuidwest.

Morgen

Donderdag begint op vele plaatsen grijs met in de Ardennen nog af en toe wat lichte regen of motregen. In de loop van de dag wordt het overwegend droog en zijn er, zeker in het zuiden van het land, enkele schuchtere opklaringen mogelijk. De maxima liggen tussen acht graden in de Hoge Venen en dertien of veertien graden in het centrum van het land. De matige westenwind neemt in de loop van de namiddag geleidelijk in kracht af.