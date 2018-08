Bewolkt weekend, vanaf maandag opklaringen

De dag begint op de meeste plaatsen vrij zonnig. Over het westen en het noordwesten verschijnen er in de voormiddag meer wolkenvelden met soms nog opklaringen. Deze wisselende bewolking breidt zich in de loop van de dag stilaan uit naar de rest van het land, behalve naar de Ardennen en Belgisch Lotharingen, waar het vaak zonnig blijft.

De maxima liggen tussen 21 graden in Hoog-België en aan zee, en 24 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot matig uit zuidwest tot west

Vannacht

Vanavond worden de opklaringen overal breder. Vannacht zijn er in vele streken brede opklaringen, maar over het noordwesten en het westen verwachten we lage wolken met kans op nevel. De minima liggen tussen 9 graden in Hoog-België en 17 graden aan zee. De wind wordt in het binnenland zwak uit west, krimpend naar zuidwest. Aan zee waait er een matige zuidwestenwind.

Morgen

Zondag verwachten we in Laag- en Midden-België aanvankelijk veel bewolking, met in het westen mogelijk een buitje. Ten zuiden van Samber en Maas zijn er meer opklaringen, die in de loop van de namiddag ook in de rest van het land zullen verschijnen. We krijgen maxima tussen 22 en 25 graden, bij een zwakke tot matige wind uit west tot zuidwest.

Volgende dagen

Maandag en dinsdag beginnen met veel lage wolkenvelden en lokaal wat licht gedruppel. Na de middag wordt het droger met meer opklaringen. We krijgen normale maxima voor de tijd van het jaar, met waarden rond 23 of 24 graden in het centrum van het land.