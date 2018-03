Bewolkt maar droog weekend

Er hangt vandaag nog vrij veel bewolking, maar er valt nauwelijks neerslag. Enkele korte opklaringen zijn mogelijk. De temperaturen halen 5 tot 7 graden in de Ardennen en 8 en 11 graden in de andere streken. Er waait een matige wind uit zuid tot zuidwest, meldt het KMI.

Volgende nacht wordt het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt, en afgezien van enkele druppels regen of motregen blijft het meestal droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden in Vlaanderen en 0 tot 2 graden in de Ardennen. De wind waait zwak tot matig en krimpt naar zuidoost.

Morgen verwachten we veel wolken. Het blijft meestal droog, alhoewel er vooral in de kuststreek soms nog wat gedruppel kan vallen. In de loop van de dag verschijnen er hier en daar een paar korte opklaringen. We halen maxima tussen 7 en 11 graden ten zuiden van Samber en Maas, rond 9 graden aan zee en tussen 10 en 12 graden elders. De wind is matig uit oost tot zuidoost, krimpend naar noord tot noordoost.

Kust

Zondag is het eerst zwaarbewolkt met wat regen of een paar buien. In de namiddag wordt het vanaf de kuststreek droog met breder wordende opklaringen. In de Ardennen kan het tot de avond bewolkt en buiig blijven. We krijgen maxima van 7 tot 10 graden in de Ardennen en van 9 tot 12 graden elders.

Maandag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Soms valt er een bui bij maxima van 7 of 8 graden in de Hoge Venen tot 10 of 11 graden in het centrum.