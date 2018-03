Bewezen: muziek spelen maakt je slimmer

Kinderen die een instrument leren bespelen, halen betere punten op school. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Vrije Universiteit Amsterdam en meldt Het Nieuwsblad. Muziek spelen activeert het hele brein en stimuleert de gebieden die instaan voor beweging, emotie en geheugen.

Gedurende twee en een half jaar vergeleek de Vrije Universiteit van Amsterdam 147 Nederlandse kinderen die wel en geen muziek leerden spelen. Artur Jaschke, neuromusicoloog, verdeelde ze in vier groepen.

Eén groep kreeg één tot twee keer per week muzieklessen op school. Zij leerden een instrument te bespelen, te zingen en kregen muziektheorie. Een tweede groep nam het instrument ook mee naar huis, de derde groep kreeg beeldende kunsten en de vierde groep deed niets extra.

Na de testperiode bleek dat kinderen die muziekles kregen beter scoorden op punten als ‘goed kunnen plannen’ en ‘aandachtig zijn’. “Ze scoorden ook beter dan andere leerlingen op de centrale testen van de overheid”, klinkt het.

Verklaring

“Muziek maken activeert ons hele brein. De gebieden voor beweging, emoties en het geheugen worden gestimuleerd”, vertelt de onderzoeker. Hij roept ook op om meer onderzoek te doen naar de rol van muziek in het onderwijs.

Vlaamse situatie

“De situatie in Vlaanderen is nog slechter dan in Nederland”, zegt Jos Maes van Muzes, de vereniging van leraren artistieke vakken en muzische vorming. “Het aantal uren muziekles in het middelbaar is lager dan bij onze noorderburen en in de lagere school haalt bijna de helft van de scholen de eindtermen voor muzische vorming niet.”