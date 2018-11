Bevrijdingstunnel (A12) volledig dicht door gekantelde betonpomp

In Antwerpen is de Bevrijdingstunnel op de A12 vanmorgen volledig versperd geraakt richting Brussel door een gekantelde betonpomp aan het einde van de tunnel. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum, dat stelt dat de hinder erg lang zou kunnen duren. Ook richting Antwerpen is er op de A12 hinder door een ongeval met een vrachtwagen. Zowel de Antwerpse als de Brusselse ochtendspits was sowieso al behoorlijk zwaar aan het worden door het regenweer.

Gezien de locatie is het takelen van de betonpomp volgens de wegpolitie een bijzonder lastige klus waarvoor speciaal materieel moet worden opgetrommeld. De Bevrijdingstunnel zal richting Brussel allicht nog uren versperd blijven.

Het verkeer dat er vanop de Antwerpse ring naar de A12 wil, blijft best de R1 richting Gent verder volgen tot uitrit 5a Het Zuid om daar rechtsaf de Singel op te rijden en via een korte lokale omleiding naar de A12 te rijden. Een andere optie is om net voor de Bevrijdingstunnel de A12 te verlaten aan uitrit 5 Le Grellelaan en er via de N151 weer op te rijden, maar op die omleidingsroute lopen de wachttijden sterk op.

Langere afstand via E19

Over langere afstand van Antwerpen naar Brussel kies je beter voor de E19. Ook in de omgekeerde richting is dat de beste optie, aangezien op de A12 richting Antwerpen een vrachtwagen tegen de middenberm is gereden op de splitsing van de A12 naar enerzijds de Bevrijdingstunnel en anderzijds de Jan De Vostunnel. Daar is één rijstrook versperd.

Het Vlaams Verkeerscentrum wijst er tot slot op dat ook de rest van de Antwerpse ochtendspits erg moeizaam verloopt, vermoedelijk door het herfstige weer. Ook rond Brussel kleurt de wegenkaart om die reden nog een stuk roder dan anders.