Bevriezing loon parlementsleden uitgesteld

De nieuwe regeling voor het loonplafond voor federale parlementsleden gaat pas in vanaf de nieuwe legislatuur, dus ergens halfweg 2019. Dat uitstel komt er vooral op aandringen van drie liberale parlementsleden, die anders nu al minder zouden hebben, schrijft de Gazet van Antwerpen.

De parlementaire werkgroep politieke vernieuwing werkte vorig jaar de strengere regeling uit. Maar volgens een goede bron van de krant kantten vooral Open Vld-Kamerleden Patrick Dewael, Dirk Van Mechelen en Vincent Van Quickenborne zich tegen een onmiddellijke invoering. Ze kregen steun van enkele leden van andere partijen die er ook bij inschoten.

Sp.a niet ondertekend

Brecht Vermeulen (N-VA), voorzitter van de werkgroep, bevestigt dat in de krant. "Er is inderdaad een compromis uit de bus gekomen, met een invoering pas na de verkiezingen, dus vanaf juni 2019. Er was inderdaad weerstand, in het bijzonder van Open Vld. De sp.a heeft het akkoord niet mee ondertekend vanwege dit uitstel."

Dirk Van Mechelen reageert dat hij niet in de werkgroep zit en bijgevolg uit de lucht valt. Volgens hem is het evenwel "niet ongewoon dat de regels niet worden aangepast terwijl de rit nog gereden wordt".