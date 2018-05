Beving was niet zo uitzonderlijk

De aardbeving van afgelopen nacht behoort niet tot de top tien van de zwaarste die België hebben getroffen en is ook niet zo uitzonderlijk langs de Roer/Maasvallei. Dat zegt Michel Van Camp van de dienst Seismologie bij de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB).

België heeft sinds het einde van de middeleeuwen veertien aardbevingen met een magnitude hoger dan 5 ervaren. Drie overschreden een magnitude 6, met name in de Noordzee (1382 en 1580) en Verviers (1692). Een beving met een minimale magnitude 6,0 komt gemiddeld om de 300 jaar voor, één met minimaal 5,0 om de veertig jaar en vanaf magnitude 4,0 om de vijf jaar.

Een "recente" uitschieter was de aardbeving van Roermond in het zuidoosten van Nederland op 13 april 1992 met een magnitude 5,3, die schade heeft veroorzaakt en die vele mensen, tot in het Brusselse toe, wakker heeft gemaakt. Verder waren er nog de bevingen in Le Roeulx (1985, M 4,5) en Luik (1983, M 4,6).

Wat een gebied in een straal van 15 km rond Kinrooi betreft, somt Van Camp sinds 1960 een dertigtal bevingen met een minimale magnitude 1,1 op. Een half dozijn had minimaal dezelfde kracht als die in de nacht van vrijdag op zaterdag. Uitschieter met magnitude 4,0 is Kinrooi (25 juni 1960).

Hoe dan ook spijkert de beving inzichten over de manier waarop aardbevingen langs de Maasvallei voorkomen bij, benadrukt de seismoloog.