Bevestigd: brein achter aanslagen Parijs en Brussel omgekomen

De 33-jarige Belgisch-Marokkaanse IS-terrorist Oussama Atar is wel degelijk gedood bij een luchtaanval in Syrië. Dat berichtte de Franse pers in februari al maar is nu ook bevestigd door de geheime dienst van Frankrijk, meldt onderzoeksite Mediapart. Atar gaat door voor het grote brein achter de terreuraanslagen in Parijs en in Brussel. Hij zou al op 17 november 2017 omgekomen zijn.

Met de dood van Oussama Atar zijn alle zeven kopstukken van de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, waarbij 130 doden vielen, uitgeschakeld. Atar was de laatste nog levende opperterrorist op de lijst van de Franse geheime dienst. Een gerichte luchtaanval van de internationale coalitie in Syrië werd hem fataal.

Volgens de Franse nieuwssite Mediapart werkte de Franse geheime dienst DSGE nauw samen met de Amerikaanse NSA om de IS-kopstukken op te sporen en uit te schakelen. Ook de Chinezen en Russen namen deel aan de operatie, die twee jaar en vier dagen na de aanslagen in Parijs afgerond werd. De eliminaties gebeurden meestal met Amerikaanse drones of met andere luchtaanvallen. De Fransen gaven de Amerikanen de gewenste coördinaten door om te kunnen toeslaan.

Atar werd ervan verdacht de beruchte Abu Ahmad te zijn, de man die de aanslagen van Parijs en ook die van 22 maart 2016 in Brussel, waarbij 32 mensen om het leven kwamen, beraamde. De terrorist van Marokkaanse afkomst werd geboren in Brussel. Hij was eerder al doodverklaard, maar voor het eerst bevestigt een bron van de Franse geheime dienst DGSE dat formeel: “Omgebracht samen met zes andere hooggeplaatste IS’ers achter de aanslagen in Parijs en Brussel”.

In 2005 was Oussama Atar opgepakt in Irak. Onder druk van Belgische politici en mensenrechtenorganisaties kon hij in 2012 terugkeren naar ons land. Hij werd vrijgelaten, tegen de afspraken met Irak in. Hij radicaliseerde verder en sleurde ook twee zelfmoordterroristen, zijn neven Ibrahim en Khalid El Bakraoui, mee. Zij bliezen zich op in de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek.