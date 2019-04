Beveiliging koningshuis kost 42.280 euro per dag

Agenten van de federale politie zijn gemiddeld 696 manuren per dag bezig met de bescherming van de koning en zijn familie, waarvan 268 op verplaatsing. De kostprijs bedroeg vorig jaar 15,4 miljoen euro. Defensie leverde intussen ook voor 2,1 miljoen euro aan personeel.

Het veiligheidsdetachement van de federale politie bij het koninklijk paleis bestaat uit 195 agenten. Zij houden zich onder meer bezig met de bewaking van de gebouwen, zoals het paleis in Brussel, maar ook de domeinen van Ciergnon en Laken. Deze opdrachten worden uitgevoerd door agenten in uniform. Daarnaast levert het detachement ook de politiemensen in burger die niet alleen de leden van de koninklijke familie beschermen, maar ook buitenlandse gasten die door koning Filip worden uitgenodigd.

Voor de beschermingsopdrachten werden in 2018 254.000 uren gepresteerd - omgerekend 696 per dag. Daarvan waren er 156.000 voor de beveiliging van leden van de koninklijke familie binnen de koninklijke domeinen - of 427 per dag - en 98.000 uur per jaar of 268 per dag op verplaatsing. Dat staat in het antwoord op een parlementaire vraag van Barbara Pas (Vlaams Belang). Alles samen bedroegen de kosten in totaal 15.432.548,72 euro. Dat bedrag ligt in lijn met de uitgaven van de voorgaande jaren.

Astrid en Laurent

De uren op verplaatsing gelden niet alleen voor koning Filip. Ook de beveiligers van prinses Elisabeth in Wales - waar ze sinds september op school zit - horen daarbij. En als prinses Astrid of prins Laurent de koning vertegenwoordigen op een officiële activiteit, krijgen ze ook agenten mee. De Villa Clementine in Tervuren, waar Laurent woont, en de Villa Schonenberg waar Astrid en haar gezin verblijven, hebben geen permanente politiebewaking. Maar beide domeinen hangen wel vol camera’s.

Ook uit een vraag van Kamerlid Pas blijkt dat het personeel van Defensie dat voor het koningshuis werkt vorig jaar 2,1 miljoen euro heeft gekost. De koninklijke familie wordt bijgestaan door 34 militairen, van wie 9 officieren. Zij worden door Defensie ter beschikking gesteld van de monarchie en werken op alle niveaus.

De chef protocol is een militair, maar ook de secretariaten van prins Laurent en prinses Astrid worden bemand door militairen. Drie chauffeurs van het paleis zijn eveneens gedetacheerd door Defensie. En ook die kost ligt op hetzelfde niveau als de voorgaande jaren.