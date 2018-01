Betoging tegen “imperialisme van Macron”

Een groep Afrikanen uit onder meer Congo, Gabon en Ivoorkust is samengekomen aan de Franse ambassade in Brussel om er te betogen tegen de Franse president Emmanuel Macron en zijn imperialistisch beleid. "De Afrikaanse landen worden onderdrukt door de Franse aanwezigheid", klinkt het bij de betogers.

Volgens de betogers probeert Frankrijk de Afrikaanse landen te beheersen via de aanwezigheid van het Franse leger en vooral de multinationals die inzetten op de ontginning van de vele bronnen aan grondstoffen als petroleum, kobalt en uranium. "Aangezien Afrika een overvloed heeft aan belangrijke grondstoffen, bezit Frankrijk via zijn koloniaal verleden een strategische positie in de ontginning en exploitatie van deze grondstoffen", klonk het nog.