Betoging tegen G7 trekt zich op gang in Hendaye

In de stad Hendaye, in het zuidwesten van Frankrijk, betogen duizenden mensen tegen de G7-top die plaatsvindt in het nabijgelegen Biarritz. De manifestanten houden een protestmars van vier kilometer, met de Spaanse grensstad Irun als eindbestemming. De organisatoren hopen dat "minstens 10.000" mensen zullen deelnemen aan de actie.

(Lees verder onder de video)

Er stappen onder meer antikapitalisten, ecologisten, andersglobalisten en Baskische nationalisten mee in de mars. Ook tientallen gele hesjes hebben zich tussen de manifestanten gemengd. De organisatoren beschikken over een "bemiddelingsdienst" van 200 voornamelijk Baskische actievoerders, die moeten vermijden dat het tot rellen komt. Voorlopig verloopt de manifestatie zeer vreedzaam.

"Het is belangrijk om te tonen dat de bevolking op straat komt en niet akkoord gaat met de wereld zoals die ons wordt aangeboden", zegt een 47-jarige lid van Bizi, een organisatie van Baskische andersglobalisten. "We hopen dat de mars vreedzaam kan plaatsvinden, ook al zijn we bang voor enkele ongeregeldheden. Maar we hebben alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat zoiets niet zal gebeuren."

De Franse regering heeft in totaal meer dan 13.000 politiemensen ingezet om de veiligheid van de top en van de manifestaties te waarborgen.