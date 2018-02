Betalen met kaart? Geen extra kost meer

Binnenkort zal je geen toeslag meer moeten betalen als je in de winkel met de bankkaart betaalt, ook niet voor kleine bedragen. De ministerraad heeft daarover een wetsontwerp goedgekeurd van minister van Economie Kris Peeters (CD&V). “We willen elektronisch betalen verder aanmoedigen”, zegt hij.

Winkeliers mogen vandaag nog een extra kost aanrekenen als een klant met de bankkaart betaalt. Door de nieuwe wet zal dat niet meer mogen voor de meest gebruikte kaarten, zoals bancontact, Maestro, Visa en Mastercard.

Het verbod geldt voor alle bedragen, dus ook voor kleine aankopen. Ook wie op het internet winkelt, zal geen toeslag meer moeten betalen.

Veiliger

De nieuwe wet is volgens Peeters veiliger voor de handelaars en de consument. “Er circuleert minder cash en elektronisch betalen maakt het eenvoudiger om fiscale fraude aan te pakken”, zegt hij.

Binnen enkele maanden zal de nieuwe wet in werking treden. Eerst moet er nog over gestemd worden in het parlement.